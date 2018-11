Tomasz Gudzowaty obawia się, że porwą mu dzieci. Odrzucił propozycję wykupu w bitcoinach

Wojna o dwójkę dzieci miliardera Tomasza Gudzowatego trwa na całego. Po korzystnym dla matki wyroku sądu obawia się on uprowadzenia maluchów. Wcześniej nie zgodził się na zapłatę za dużej kwoty w bitcoinach, za odstąpienie od sporu rodzicielskiego.

Matka dzieci miliardera chciała za nie "wypłaty odstępnego"

Na początku listopada sąd w Budapeszcie przyznał prawo do opieki nad 7-letnim Aleksandrem i 9-letnią Zosią ich matce Judit Berekai, byłej partnerce Tomasza Gudzowatego. Jednak wobec dzieci, które szczęśliwe mieszkają z ojcem w Polsce, wyrok węgierskiego sądu jest praktycznie nie do wykonania.

- Dzieci chcą pozostać przy ojcu, a kuratorzy rodzinni nie mogą stosować środków o charakterze przymusowym. W takiej sytuacji wyrok węgierskiego sądu jest praktycznie niewykonalny. Dlatego obawiamy się podjęcia próby siłowego przejęcia dzieci - mówi adwokat dr Marcin M. Cieśliński w Polsce. W rozmowie z WP dodaje, że Tomasz Gudzowaty robi wszystko, aby zapewnić swoim dzieciom bezpieczne warunki do życia. - Zarówno nam jak i sądowi znane są mroczne fragmenty życiorysu pani Judit Berekai. Dotyczą one spraw rażącego zaniedbywania dzieci oraz kwestii obyczajowych. W przeszłości kierowała ona żądania finansowe do mojego klienta. Deklarowała, że zajmuje się handlem bitcoinami. W ostatnim czasie nieznane osoby domagały się dużej kwoty w walucie bitcoin w zamian za odstąpienie od spraw rodzicielskich - ujawnia adwokat Tomasza Gudzowatego.

Matka to zadłużona imprezowiczka

Judit Berekai to pierwsza partnerka fotografia Tomasz Gudzowatego, który po śmierci ojca, Aleksandra Gudzowatego odziedziczył warty kilka miliardów złotych majątek. Jeszcze kilka lat temu ta sama para zapewniała, że wspólnie medytuje, poszukuje szczęścia pracując jako fotograficy. Gudzowaty przedstawiał swoją partnerkę we wspólnych wywiadach, publikowanych na łamach kolorowych magazynów. Ze związku narodziła się dwójka dzieci.

Jak to często bywa w takich sprawach, po rozstaniu pary w 2013 roku Aleksander i Zosia znalazły się w centrum rodzinnej awantury. Otoczenie Tomasza Gudzowatego i on sam przedstawiają Judit Berekai jako wcielenie belzebuba. Według nich to zadłużona po uszy imprezowiczka, która doprowadziła od zagłodzenia dzieci. Mają o tym świadczyć zeznania sąsiadów z jej domu w Budapeszcie. Jeden ze świadków stwierdził, że w weekendy dzieci były zabierane do domów swoich opiekunek, bo matka urządzała imprezy.

Tomasz Gudzowaty przyznaje, że w kwietniu 2015 roku po niepokojących informacjach z Budapesztu po prostu zabrał dzieci i przywiózł je do Warszawy. Ponieważ nie wróciły one już do matki, przez pewien czas były poszukiwane przez Interpol. Gudzowaty wyjaśnił policji, że chodzi o spór rodzicielski, a polski sąd rodzinny wstrzymał wydanie dzieci na Węgry. Z pomocą wpływowej węgierskiej prawniczki, dr Anrei Szucs matka złożyła pozew o uregulowanie władzy rodzicielskiej.

Wersja Judit Berekai: jest ofiarą polskiego bogacza

Mimo przedstawienia niekorzystnych dla Judit Berekai opinii psychologów oraz zeznań osób z otoczenia dzieci sąd drugiej instancji zmienił korzystny dla ojca wyrok węgierskiego sądu pierwszej instancji i przyznał jej opiekę na dziećmi. - Na takim wyroku zaważyła sprawa wywiezienia dzieci do Polski przez ojca – sądu w Budapeszcie nie interesowały motywy którymi kierował się ojciec. W tej sprawie będziemy jednak składali kasację oraz wniosek o odmowę uznania orzeczenia węgierskiego w Polsce - komentuje adwokat dr Marcin M. Cieśliński. Przypomnijmy, że sam Tomasz Gudzowaty powiedział we "Wprost", iż oddanie dzieci matce może skończyć się tragedią, nawet samobójstwem córki, która nie chce do niej wracać.

Tymczasem Judit Berekai przedstawia swoją wersje wydarzeń w węgierskich mediach, kreując się na ofiarę polskiego bogacza. W porywie emocji jej adwokat nazwała Tomasza Gudzowatego "kryminalistą". Berekai w oficjalnej wypowiedzi dla WP odpowiada partnerowi. - Oboje kochamy nasze dzieci, ale wojna musi się skończyć, a my musimy znaleźć najlepsze rozwiązanie i kompromis. Obydwoje chcemy dla nich jak najlepiej, po prostu zgubiliśmy właściwą drogę, aby poradzić sobie z sytuacją. Mam nadzieję, że także Tomasz Gudzowaty to zrozumie - powiedziała Judit Berekai. Jej zdaniem, ponieważ dzieci urodziły się w Budapeszcie i mieszkały tam do szóstego roku życia, powinny pozostać na Węgrzech.