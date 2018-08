Matka zgłosiła porwanie dziecka. Prawda okazała się zupełnie inna

Policjanci dostali zgłoszenie o porwaniu 10-miesięcznego dziecka. Gdy przyjechali na miejsce, matka chciała już wszystko odwołać. Teraz grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.



Gdy jednak na miejscu pojawiła się policja, kobieta chciała odwołać interwencję. Miała zapomnieć, że zostawiła dziecko pod opieką ciotek. Policja postanowiła to sprawdzić.

Chłopiec został przewieziony do szpitala, bo nie było żadnej trzeźwej osoby która mogłaby się nim zaopiekować. W toku dochodzenia policjanci odkryli, że 39-latka ma jeszcze jedno dziecko - 8-letnie, do którego ma ograniczone prawa rodzicielskie. Teraz za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dziecka grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.