Dramat jednego z najbogatszych Polaków. Tomasz Gudzowaty boi się, że dzieci popełnią samobójstwo

- Jej nie chodzi o dzieci, tylko o mój majątek. Dostaję smsy z groźbami - mówi Tomasz Gudzowaty. Jeden z najbogatszych Polaków przeżywa rodzinny dramat. Sąd zdecydował, że Zosia i Aleksander trafią pod opiekę jego żony, która ma krzywdzić dzieci. A one same mówić o śmierci.

Decyzją węgierskiego sądu dzieci Tomasza Gudzowatego mają wrócić do jego byłej partnerki Judit Berekai. Takie postanowienie wymiaru sprawiedliwości szokuje, bo relacje świadków, którzy przed 2015 r. pracowali w domu, w którym kobieta mieszkała razem z Zosią i Aleksandrem, na zachodnich przedmieściach Budapesztu, są zatrważające.

Spór o dzieci trwa od rozstania Gudzowatego i Berekai, czyli od 2012 roku. Od tamtego czasu dzieci przebywały trochę u matki na Węgrzech, a trochę u ojca w Polsce. W 2014 r. Gudzowaty od opiekunek i sąsiadów usłyszał, że jego była partnerka krzywdzi dzieci. W efekcie 17 kwietnia 2015 r. zabrał je do Warszawy i do tej pory nie wracały na Węgry. Aż do teraz. Założona przez Berekai sprawa o uregulowanie władzy rodzicielskiej została rozstrzygnięta na jej korzyść.