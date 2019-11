Tomasz Grodzki o aborcji, marihuanie i związkach partnerskich

Tomasz Grodzki zdradził w czwartek, jaki ma stosunek do aborcji. - Jestem za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego. W kwestii aborcji nic nie wolno zrobić bez zdania kobiet - powiedział nowy marszałek senatu Tomasz Grodzki.

- Jesteśmy umówieni na nagranie. Złożyliśmy oczekiwanie, żeby to była telewizja publiczna dostępna w kraju - zdradził Grodzki. Dodał, że chciałby, aby wystąpienie ukazało się w TVP1, ale "to już nie zależy od niego".

Marszałek Senatu pytany był o stosunek do związków partnerskich i legalizacji marihuany.

- Wierzę w różnorodność narodu, nie ma gorszych i lepszych Polaków, tworzymy wspólnotę. Nie mam nic przeciwko legalizacji związków partnerskich, obojętnie, czy jest to związek mężczyzny z kobietą czy dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet - podkreślił Tomasz Grodzki.

Tomasz Grodzki o adopcji dzieci: Krok za daleko

Polityk PO dodał, że "najwięcej związków partnerskich to kobiety i mężczyźni", a w pracy lekarza często spotkał się z sytuacją, kiedy nie mógł udzielić kobiecie informacji o stanie zdrowia jej partnera. Zdaniem Grodzkiego, jednak adopcja dzieci przez pary homoseksualne "to byłoby o krok za daleko".

Tomasz Grodzki o aborcji

Pytany o przepisy aborcyjne, Tomasz Grodzki podkreślił, że to "niezwykle trudny temat ideologiczny w obecnej konstelacji politycznej".

- Jest wypracowany kompromis aborcyjny i jeśli ktoś chce go naruszyć, musi przeprowadzić głęboką analizę strat i korzyści - powiedział polityk. - W kwestii aborcji nic nie wolno zrobić bez zdania kobiet. Prawo do wyboru to jeden z podstawowych atrybutów wolności - podkreślił.