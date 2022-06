To znaleziono w asteroidach. Japończycy ogłosili sensację

Nadal nie wiadomo, skąd aminokwasy wzięły się na naszej planecie. Być może były one po prostu "przymocowane" do Ziemi, ale możliwe też, że przybyły razem z asteroidami (znaleziono już meteoryty, na których wykryto aminokwasy). Brak odpowiedzi na to pytanie nie zmienia faktu, że badanie okazało się przełomowe. Wszystko dlatego, że sonda zbierała materiały podpowierzchniowe, które nie były zmienione pod wpływem światła słonecznego czy promieni kosmicznych. Również ziemskie powietrze w żaden sposób nie wpłynęło na pobrane próbki, podczas gdy spadające asteroidy spalają się w zetknięciu z ziemską atmosferą.