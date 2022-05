Przeczesano archiwa Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Sensacyjne odkrycia w kosmosie

Wyodrębnienie nowych asteroid to dopiero początek badań. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie, czy wszystkie odkryte ślady to faktycznie asteroidy, a następnie określenie ich orbit oraz odległości. Badanie nad asteroidami może okazać się niezwykle cenne dla wiedzy na temat kosmosu. Są one bowiem pozostałością po początkach Układu Słonecznego, głównie z okresu sprzed powstania planet. Przypominają kapsuły czasu, które mogą pokazać nam, jak kształtował się kosmos.