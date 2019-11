"Tłit". Joanna Kluzik-Rostkowska o decyzji Donalda Tuska i nominacji dla Antoniego Macierewicza

- Bardzo dobrze, że Donald Tusk obwieścił decyzję już teraz. Jest początek listopada i wiemy, na czym stoimy. Zdecydował tak, a nie inaczej. Wisiało to w powietrzu od długiego czasu. Czas najwyższy zacząć kampanię z Małgorzatą Kidawą-Błońską - mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska (PO) w programie "Tłit". Pytana o pierwsze posiedzenie Sejmu i podanie ręki Antoniemu Macierewiczowi, odpowiedziała: "Będę miała z tym bardzo duży problem (...) Na szczęście nie trzeba tego robić przy ślubowaniu".

Joanna Kluzik-Rostkowska skomentowała pogłoski, jakoby Grzegorz Schetyna nie wiedział o decyzji Donalda Tuska. - Nie wiem, skąd takie informacje - ja takich nie mam. Wiem, że Schetyna z Tuskiem był w stałym kontakcie. Jeśli chce mnie pan przekonać, że Tusk nie rozmawiał ze Schetyną, to brzmi to absurdalnie. Na pewno były wcześniej prowadzone rozmowy. Schetyna prosił Tuska, by nie czekał z decyzją do 2 grudnia - i tak się stało - zapewniła Joanna Kluzik-Rostkowska.