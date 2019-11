WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze joanna kluzik rostkowska + 3 Andrzej Dudaantoni macierewicztłit 26 min. temu "Ropucha, którą musiał zjeść Andrzej Duda". Antoni Macierewicz marszałkiem seniorem Sejmu. Joanna Kluzik-Rostkowska komentuje - Jestem przekonana, że to była kolejna wielka żaba, ropucha, którą musiał zjeść Andrzej Duda, który się pod tym pomysłem podpisał. Opowiadał... Rozwiń Uważam Że Antoni Macierewicz który … Rozwiń Transkrypcja: Uważam Że Antoni Macierewicz który ma być marszałkiem Senior Jest taki naprawdę ponurym żart Kaczyńskiego i to że jak To je Ale Przekona Że to była ta kolejna wielka żaba taka ropucha Którą musiał zjeść Andrzej Duda który się pod tym pomóc No to jest przecież sytuacja w Andrzej Duda prezydent Andrzej Duda Opowiadał Antonim macierewiczu bardzo złe rzeczy jeszcze mi się oczywistym że Nie dogadywali też miał przeświadczenie że nic Armia Trudne były pomiędzy nimi relacje naprawdę Taka żaba tak Grozi że jedna z Żart Przyszła po Prezentownik Andrzej Duda Ale rozumiem że opozycja w żaden sposób tych pierwszych obrady sejmu bojkotować No myślę że to jest coś przez to musimy przejść natomiast Tak jak myślę no to co to jest dwa w jednym z jednej strony takiej policzek jak Baczewskiego Wymierzone Wszystko o to że nie dali mu zmienić Polski No tak a Z drugiej strony Choć chwilę Ratowania wizerunku Antoniego Macierewicza Od wielu lat A kiedy się okazało Że wszystkie jego pomysły związane z zamach Trzeba wsadzić do