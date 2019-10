Tatry. Ślady niedźwiedzich łap na karoserii auta. Eksperci ostrzegają

Słowacki odpowiednik naszego Tatrzańskiego Parku Narodowego (Statne Lesy TANAPu) opublikował zdjęcie śladów niedźwiedzich łap na karoserii auta. Organizacja przestrzega przed nocowaniem w samochodzie na terenie gór.

"Dowód na to, że nocowanie na parkingu nie musi być najmądrzejszym pomysłem... Na pewno nie jest przyjemnie, gdy budzisz się rano w samochodzie, a niedźwiedź patrzy na Ciebie przez okno... Na szczęście, nic gorszego się nie stało" - czytamy na Facebooku słowackich przyrodników.

Jak twierdzi Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego, było to typowe dla niedźwiedzi zachowanie. - Na pewno kieruje nim ciekawość, ale zazwyczaj wiąże się to z zapachem, które mógł wyczuć. Być może auto zostało zostawione z jakimś pokarmem w środku i niedźwiedź to wyczuł - mówi w rozmowie z RMF FM.