Tajemnicza zapowiedź Ukraińców. "Rosja wpadnie w panikę"

Wiceminister obrony Ukrainy Władimir Gawriłow ostrzegł w niedzielę, że gdy ukraińska armia rozpocznie zapowiadaną kontrofensywę, to "Rosja wpadnie w panikę". - Nie zdziwiłbym się, jeśli pewnego dnia, może w tym lub w następnym miesiącu, zobaczymy coś, co przyczyni się do natychmiastowego załamania strategii rosyjskiego wojska - powiedział Gawriłow.