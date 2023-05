Wagnerowcy wycofują się z Bachmutu. Chcą zmusić Putina do drastycznego kroku?

- Putin dostaje od nich komunikaty i utrzymuje między nimi równowagę, żeby żadna z nich się nie wychyliła. Jedna frakcja przekonuje Putina, że Rosjanie są w stanie ukraińską ofensywę przetrzymać, pokazać Zachodowi, że Ukraina z Rosją nie wygra i wtedy usiąść do rozmów z Zachodem na warunkach Moskwy. Druga frakcja - z Prigożynem - przekonuje, że sytuacja jest na tyle poważna i ukraińska ofensywa odniesie zwycięstwo. Ostrzegają, że będzie to bardzo niebezpieczne i może zachwiać państwem. W ich ocenie trzeba powziąć radykalne kroki, by zmusić Zachód do rozmów. Jakie? Być może użycie taktycznej broni jądrowej z uderzeniami atomowymi na Ukrainę – ocenia ekspert.