Tadeusz Cymański: Ziobro powiedział prezesowi Kaczyńskiemu, że nie jest zainteresowany teką wicepremiera

- Osobiście rozmawiałem ze Zbigniewem Ziobro. Zakomunikował prezesowi Kaczyńskiemu, że nie jest zainteresowany teką wicepremiera - zapewnił poseł PiS, polityk Solidarnej Polski Tadeusz Cymański. Dodał też, że jego ugrupowanie "nie targuje się" o stanowiska.

- Nie targujemy się. Wczoraj prezes powiedział, ja to potwierdzam: "Oczekujemy tylko i wyłącznie adekwatnej pozycji do wcześniejszych umów. Nowe umowy będą wynegocjowane, będą dogadane, nie ma żadnych warunków, żadnej presji, żadnego szantażu. My za bardzo wiemy, jaką cenną rzeczą jest jedność w rodzinie" - zapewnił Cymański.