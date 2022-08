Szukał skarbów w błocie nad Tamizą. Nagle zobaczył coś dziwnego

Być może znalezisko zaskoczy jeszcze kogoś, gdyż znalazca zdecydował, by pozostawić ogromną skórę nad Tamizą. Przyznał, że powodem był bardzo nieprzyjemny zapach wylinki. Co ciekawe, w pobliżu miejsca, w którym poszukiwacz odnotował swój "sukces", już niegdyś znaleziono żywego 1,5-metrowego boa dusiciela. Miało to miejsce w 2020 r. Wtedy okazało się, że osobnik nazwa się Ruby i uciekł swojemu właścicielowi.