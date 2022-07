Szok w samolocie linii SunExpress. Głowa węża w sałatce

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas lotu linii SunExpress. Na pokładzie samolotu stewardesa znalazła w swojej sałatce głowę węża - przekazał turecki portal "Gazete Duvar". Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy turecko-niemiecki przewoźnik lotniczy zaliczył kompromitującą wpadkę w trakcie serwowania posiłków.