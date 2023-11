Szokujący atak we Francji. Żydówka dźgnięta nożem

- Ofiara, jej rodzina i społeczność żydowska są zszokowani. Pomiędzy słowami a napisami jest przestrzeń do czynów. (...) Otwierając drzwi, do dziś we Francji nie wiedzieliśmy, że możemy stać się ofiarą ataku antysemickiego, który może być równoznaczny z usiłowaniem morderstwa - powiedział w stacji BFMTV prawnik ofiary, Stephane Drai. Adwokat poinformował również, że zostanie złożona skarga w związku z "usiłowaniem zabójstwa".