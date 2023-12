Szokująca zbrodnia. Nie żyje kobieta i czwórka dzieci

Seria zabójstw dzieci we Francji

BBC przypomina, że w ostatnim czasie we Francji doszło do "serii dzieciobójstw". Pod koniec listopada 41-latek przyznał się do zabicia swoich trzech córek. Ciała dziewczynek w wieku od 4 do 11 lat znaleziono w domu mężczyzny na przedmieściach stolicy Francji.