Szkolny eksperyment wywołał panikę lokalnej społeczności

- Strażacy i policja są w miejscu rozbitego meteorytu, który wylądował przy Corpus Christi Catholic School. Symulowane uderzenie z pewnością przyciągnęło uwagę uczniów i początkujących naukowców. Była to świetna okazja do nauki w ramach Dnia Odkryć i nie jest #realne! - napisali strażacy cytowani przez "New York Post".