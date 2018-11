Szef Służby Ochrony Państwa straci stołek? Mamy stanowisko MSWiA

Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski, komendant Służby Ochrony Państwa Tomasz Miłkowski może w najbliższym czasie stracić stanowisko. Zastąpić miałby go obecny wiceszef SOP Paweł Tymiński. Powód? Spadający prestiż formacji i gigantyczna liczba wpadek szefa SOP. MSWiA zapewnia nas jednak, że nie ma decyzji o odwołaniu komendanta.

– Na komendanta SOP spadła lawina krytyki za ostatnie kolizje z udziałem VIP-ów, za brak profesjonalizmu w służbie i za informacje w mediach, które ośmieszają kierownictwo SOP. Minister stoi na stanowisku, że w podległej mu służbie nie mogą co i rusz wyciekać krytyczne przekazy dotyczące formacji ochraniającej najważniejsze osoby w państwie. Politycznie i wizerunkowo odpowiada za to szef MSWiA. Wszystko idzie na jego konto – mówi nam nasze ministerialne źródło.

I dodaje: - Brudziński musi gasić pożar po swoim zastępcy Jarosławie Zielińskim, który przecież nadzoruje SOP. A w rzeczywistości nie nadzoruje. To Zieliński miał się zgodzić na to, by Miłkowski jeździł na uczelnię i na niej wykładał, w czasie kiedy powinien być w pracy. Zieliński też wiedział, że komendant SOP, że do domu wyjeżdżał znacznie wcześniej aniżeli w piątek po pracy – dodaje nasz rozmówca.