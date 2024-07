Szef MOPR o kulisach akcji ratunkowej. "My w cuda nie wierzymy"

Dziewczynka trafiła pod opiekę dziadka

Jak poinformowała Wirtualną Polskę mł. asp. Paulina Karo z z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie rodzina to mieszkańcy woj. mazowieckiego. - Wczoraj do policjantów zgłosił się ojciec zaginionej kobiety, mężczyzna poinformował policjantów, że córka w niedzielę poinformowała go o tym, że wraz z mężem i dzieckiem wyjeżdżają na Mazury. Kiedy dostał informację o wypadku, przyjechał do szpitala, skąd odebrał wnuczkę i złożył zawiadomienie o zaginięciu pary - przekazała funkcjonariuszka. Dziewczynka znajduje się teraz pod opieką rodziny.