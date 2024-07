Skoczyli za 4-latką. Świadek relacjonuje, jak doszło do tragedii

Na jeziorze Mikołajskim na Mazurach doszło do dramatu. Dziecko wpadło do wody, za nim do wody wskoczyła para. Dziecko uratowali po chwili przepływający żeglarze. Kobieta i mężczyzna, którzy rzucili się do jeziora, nie wypłynęli. Akcję poszukiwawczą wstrzymano po zapadnięciu zmroku.