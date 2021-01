Wielka zbiórka w CBA. Na zakup sztandaru

Dobrowolna zbiórka na sztandar dla CBA adresowana jest do byłych i obecnych agentów jednostki.

Według informatorów WP w każdej delegaturze CBA mają zostać powołane komisje, które mają zająć się tą zbiórką. W ich skład mają wejść m.in. dyrektorzy i naczelnicy. Do czasu publikacji artykułu CBA nie odpowiedziało na pytania, dlaczego została wybrana forma zbiórki celowej i jakie uroczystości planowane są na rocznicę powstania służby.

Były szef CBA: nikomu brak sztandaru nie przeszkadzał

- Biuro było jedyną służbą, która od momentu swojego powstania nie miała ani kapelana, ani sztandaru. Do zakupu sztandaru trzeba mieć komitet honorowy, do którego trzeba zaprosić jakieś osobistości. To relacje, w które służba antykorupcyjna nie powinna wchodzić – mówi były szef CBA Paweł Wojtunik.