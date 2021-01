Szczepienia na COVID. Dobowy rekord w Wielkiej Brytanii

363 508 szczepień wykonano w ciągu ostatnich 24 godz. w Wielkiej Brytanii. To dotychczasowy rekord. Łącznie zaszczepiono już niemal 5 mln osób. Dane ws. szczepień stanowią pozytyw w porównaniu do liczby zgonów z ostatnich dni.

Pierwszą dawkę szczepionki na COVID w Wielkiej Brytanii otrzymało już 4,97 miliona osób. 363 508 szczepień wykonano w ciągu ostatnich 24 godz., co stanowi dobowy rekord. Szczepienia powoli zaczynają przyczyniać się do mniejszej liczby zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa w tym kraju. Brytyjski rząd chce zaszczepić do połowy lutego 15 mln obywateli.

Koronawirus. Wielka Brytania zbliża się do 100 tys. zgonów

W czwartek odnotowano kolejne 1 290 zgonów spowodowanych COVID, co stanowi następny wynik z ponad tysiącem śmiertelnych przypadków - informuje reuters.com. To jednak spadek w porównaniu do 1 820 ofiar, które potwierdzono w środę, co jest najwyższym wynikiem od momentu pandemii. Łącznie w Wielkiej Brytanii zmarło już 94 580 osób.

Z kolei najnowszy bilans przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii wynosi 37 892 przypadków. To nieznacznie mniejsza wartość w porównaniu do poprzedniej doby, kiedy zaraportowano 38 905 infekcji. Liczba zachorowań na COVID-19 wzrosła ogólnie do 3 553 727, co jest piątym najwyższym wynikiem na świecie.

Boris Johnson o zniesieniu obostrzeń w Wielkiej Brytanii. Kluczem szczepienia

Premier Boris Johnson przyznał, że jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy ograniczenia związane z koronawirusem skończą się na wiosnę - podaje bbc.com. Wiążące decyzje w tej sprawie mają zapaść po zaszczepieniu czterech priorytetowych grup, co przewidziane jest na 15 lutego. Szef brytyjskiego rządu podkreślił, że stosowanie się do restrykcji jest "absolutnie kluczowe".

Koronawirus. Otwarte stoki w Szwajcarii. Relacja Aleksandra Kwaśniewskiego

Źródło: reuters.com/bbc.com