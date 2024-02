Suwerenna Polska straci miejsce w Brukseli? W PiS krąży plan na marginalizację ziobrystów

Ziobryści chcą powalczyć o dwie prezydentury

Ziobryści będą chcieli powtórzyć wyniki z poprzednich wyborów do PE i nie dać się zepchnąć przez PiS do narożnika. Jednocześnie z naszej wiedzy wynika, że decydująca faza negocjacji ws. list do PE zacznie się dopiero za kilka tygodni. A ostateczne decyzje zapadną dopiero po wyborach samorządowych.