PiS przerażone prognozami. Europosłowie załamują ręce, bo mają stracić mandaty

O przejście z Wiejskiej do Parlamentu Europejskiego walczy były szef MSZ Zbigniew Rau, ale partia nisko ocenia jego wynik. Mimo że był liderem listy, zdobył mniej głosów od ulokowanego za nim Waldemara Budy. Co więcej, PiS przymierza do lidera europejskiej listy Jacka Saryusza Wolskiego, który ma startować w wyborach na szefa Komisji Europejskiej, choć wszystko na to wskazuje, że nie ma szans na powodzenie.