Surowa zima nadchodzi. Wir polarny niepokoi

Wir polarny zaburzony

Dodatkowo, długoterminowe prognozy wskazują na gwałtowny wzrost temperatury w stratosferze, co może zaburzyć strukturę wiru polarnego. Jest to obszar niżowy występujący w pobliżu biegunów w stratosferze, a jego rozregulowanie może prowadzić do zawirowań pogodowych na całym kontynencie.