Papież upomniał mężczyzn. Mocne słowa

Papież Franciszek mówił w czwartek na audiencji o edukacji mężczyzn i mediach. Wskazał, że należy tak edukować mężczyzn, by byli zdolni do utrzymywania "zdrowych relacji" z kobietami. Papież podczas spotkania z delegacją włoskich tygodników katolickich nawiązał do zbrodni, popełnianych na kobietach. Katolickim dziennikarzom mówił, że ich zadaniem jest budowa mostów, a nie wznoszenie murów.