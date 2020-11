Strajk Kobiet w Warszawie. Awantura pod MEN. Zatrzymania

Strajk Kobiet. "Blokada Warszawy" w kilku miejscach

W poniedziałek o godzinie 16 uczestnicy Strajku Kobiet zgromadzili się na "Blokadzie Warszawy". Informacja o miejscach zbiórki do samego końca była utrzymywana w tajemnicy.

Około godziny 15:45 Strajk Kobiet poinformował, że blokadą objęty będzie most Łazienkowski, plac Unii Lubelskiej, plac Na Rozdrożu oraz siedziba MEN - gdzie uczestnicy strajku przypięli się do bramy wjazdowej resortu.

Strajk Kobiet. Akcja przed MEN. Interweniowała policja

Strajk Kobiet w Warszawie. Przepychanki i zatrzymania pod MEN

Już na początku blokady doszło do starć z policją. Jak relacjonował dziennikarz WP Jan Rojewski, policja zatrzymała kilka osób. Zostały one zabrane do furgonetki i wywiezione. Wśród zatrzymanych miała znaleźć się fotografka Agata Grzybowska.