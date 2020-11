Nauczanie zdalne i ogromne zmiany w szkołach. Przemysław Czarnek mówi o lekturach

Nauczanie zdalne w szkołach cały czas obowiązuje. - Jestem wdzięczny całemu środowisku nauczycielskiemu za wkład. Wiemy, że to jest praca bardziej wymagająca. Jestem wdzięczny także rodzicom, którzy zapewnili dzieciom warunki do nauki - mówił rano w Radiu Gdańsk minister edukacji Przemysław Czarnek.

Szef MEN mówił o przekazaniu prawie miliarda złotych na informatyzację szkół. - 300 milionów z tego miliarda przekazujemy do samorządów na refundację kosztów informatycznych, które ponoszą nauczyciele w ramach nauki zdalnej - wyjaśniał Czarnek.

Nauczanie zdalne. Zmiany w szkołach

Mówił także o zmianach na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym . - Zakres wiedzy ma być o 20-30 proc. mniejszy - zapowiedział minister. Przyznał, że nie wszystkim ten pomysł się podoba. Tłumaczył jednak, że ze względu na zdalne nauczanie "uczniowie nie mogą być poddani tym samym wymogom egzaminacyjnym, co w latach ubiegłych".

Zmiany będą jednak szersze. Dotyczą także podręczników i lektur. - Będą ewolucyjne zmiany w kanonie lektur, oczywiście z konsultacją z nauczycielami. Są obszary, w których widzę pustkę, jak np. świadomość społecznego i filozoficznego dziedzictwa Jana Pawła II. A jest to kopalnia ogromnej wiedzy o człowieku. To też powinno być wprowadzone do kanonu lektur - zapowiedział również minister.