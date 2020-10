Zdalne nauczanie. Przemysław Czarnek przekazał najnowsze informacje

- Będziemy dążyć do tego, by jak najszybciej powrócić do formy nauczania stacjonarnego we wszystkich możliwych szkołach i rocznikach. W pierwszej kolejności tegoroczni maturzyści i ósmoklasiści - zapowiedział na konferencji prasowej szef resortu. Podkreślił, że nauka zdalna nie zastąpi nauki w szkołach.