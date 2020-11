Strajk Kobiet przed MEN. Wśród zatrzymanych dziennikarka

Strajk Kobiet ponownie zebrał się w Warszawie, by protestować przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Blokada objęła m.in. Ministerstwo Edukacji i Nauki .

Doszło do akcji policji. Jak relacjonował dziennikarz WP Jan Rojewski, funkcjonariusze zatrzymali kilka osób. Zostały one zabrane do furgonetki i wywiezione. Liczbę policjantów oraz protestujących widać na zdjęciach, jakie na miejscu zrobił dziennikarz WP.