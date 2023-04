Strach w PiS. "Jeśli przegramy, to przez sytuację rolników"

- Nie spełnia naszych oczekiwań. Nie pokazuje, że walczy o polską wieś, nie informował o tym, co robił. Rolnicy, którzy protestują mają pretensje do nas, że takiego człowieka wysłaliśmy do Brukseli. My musimy się tłumaczyć, a on ma ciepłą posadę i dobre pieniądze - mówią nasi rozmówcy w partii rządzącej. Obaj chcą pozostać anonimowi, bo oficjalnie PiS ma Wojciechowskiego bronić. Politycy PiS powinni też podkreślać, że propozycje Jarosława Kaczyńskiego przedstawione na sobotniej konwencji we wsi Łyse zaczynają już działać.