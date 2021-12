"Standardowy scenariusz przed inwazją". Biały Dom o ruchach Rosji

- Rosjanie dobrze rozumieją, że część z wysuniętych przez nich propozycji jest dla nas nie do przyjęcia - zaznaczył jednak, wskazując, że nie ma zgody na kompromis w sprawach fundamentalnych zasad bezpieczeństwa w Europie, takich jak integralność terytorialna czy suwerenne prawo krajów do podejmowania decyzji na temat własnego bezpieczeństwa. Dodał też, że rozmowy odbywać się będą według zasady "nic o was bez was".