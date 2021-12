Napięcie na Ukrainie. Ekspert o bezczelnej propozycji Putina

Czy wkrótce Federacja Rosyjska zdecyduje się zaatakować Ukrainę? - Nie wiem, co siedzi w głowie Władimira Putina. Mogę jednak powiedzieć, że Putin i jego służby bardzo zręcznie grają na różnych instrumentach - przekazał w programie "Newsroom" WP gen. Mieczysław Bieniek, była zastępca dowódcy strategicznego NATO. - Rosjanie używają instrumentu energetycznego w postaci gazu, elementu wojny hybrydowej w postaci uchodźców, a także instrumentu wojskowego, rozmieszczając kolejne grupy żołnierzy na wschodzie Ukrainy. (...) Ostatnio pojawiła się też wyjątkowo bezczelna i przewrotna propozycja, którą Rosjanie wysłali do NATO i Stanów Zjednoczonych dwie godziny po uchwaleniu przez nas "lex TVN". W przesłanym piśmie zaproponowali, aby zawrzeć nowy układ, na podstawie którego w państwach przyjętych do NATO po 1997 roku, czyli również w Polsce, nie mogłyby stacjonować wojska NATO. To jest bezczelna propozycja, które poważa nasze bezpieczeństwo. To jest wtrącanie się w suwerenność - ocenił gen. Bieniek.