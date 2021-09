Stan wyjątkowy. Błaszczak ujawnia zadania terytorialsów

Stan wyjątkowy. Zadania WOT z zakresu cyberbezpieczeństwa

Zespół Działań Cyberprzestrzennych WOT to grupa, która składa się ze specjalistów z branży IT. Są to żołnierze, którzy pełnią ochotniczą służbę wojskową. Na co dzień pracują oni w sektorze cyberbezpieczeństwa. Rzecznik dodał, że mają oni unikalne doświadczenie oraz kwalifikacje.