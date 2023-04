Sprawa męża Elżbiety Witek. Nowe doniesienia

Przesłaliśmy do Prokuratury Okręgowej w Legnicy i Kancelarii Sejmu pytania o to, czy Elżbieta Witek znała personalia córki zmarłej pacjentki, która złożyła zawiadomienie do prokuratury, a jeżeli tak, to w jakim trybie ta informacja została jej przekazana. Do czasu publikacji tego materiału ani Prokuratura, ani Kancelaria Sejmu, nie udzieliła odpowiedzi.