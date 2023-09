Spór o ukraińskie zboże. Polska koalicja mocno okrojona?

Rumunia już zapowiedziała, że mniej więcej do końca października podwoi przepustowość swego głównego portu czarnomorskiego i szlaków żeglugowych na Dunaju, by pomóc Ukrainie w transporcie zboża. Z kolei Litwini uparcie namawiają do przeniesienia kontroli importowych (głównie sanitarnych) dla części importu rolnego z granicy Ukraina-Polska do swych portów bałtyckich, co wymagałoby ich tranzytu zaplombowanymi pociągami przez Polskę. Warszawa często zaprzecza w Brukseli doniesieniom o zakorkowanej granicy, ale wedle jednego z dyplomatów UE wwóz rolny do Polski może zajmować nawet 12 dni, a chodzi o skrócenie tego czasu do trzech dni. Podczas debat w Brukseli pojawił się postulat, by Komisja Europejska zobowiązała się do dofinansowania dodatkowego - to obliczone pod przyszłą integrację ze wspólnym rynkiem - połączenia kolejowego z Ukrainą, ale Polska na razie jest mało aktywna w tej sprawie.