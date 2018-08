Sopot. Plażowicze utworzyli "łańcuch życia". Ratowali 6-latka

Plażowicze z Sopotu pomogli ratownikom w poszukiwaniu sześcioletniego Huberta. Trzymając się za ręce weszli do morza i niemal dosłownie "przeczesali" dno Bałtyku szukając chłopca. Ten szczęśliwie odnalazł się na lądzie.

Ratownicy otrzymali zgłoszenie o sześcioletnim dziecku, które mogło zaginąć podczas kąpieli w niedzielę ok. godz. 13. Działo się to na jednej z sopockich plaż.

W akcję chętnie zaangażowali się plażowicze. Na polecenie ratowników utworzyli tzw. łańcuch życia i niemal dosłownie "przeczesali" dno Bałtyku szukając chłopca. Ponad 50 osób złapało się za ręce i weszło do morza, aby go odszukać.

- Zastosowaliśmy wypracowaną taktykę. Dno szybciej przeszukamy, idąc tłumnie krok w krok, niż wysyłając w morze trzech czy sześciu ratowników. Były to osoby dorosłe, które czuły się na siłach. Pamiętajmy, że odpowiadamy też za nie - opowiadał w rozmowie z "Radiem Gdańsk " Maciej Dziubich z sopockiego WOPR. Gdy poszukiwania w morzu nie przyniosły rezultatu, ratownicy, powiadomili policję, że dziecko najprawdopodobniej zgubiło się na brzegu.

"Łańcuch życia" utworzyli też plażowicze w Darłówku. Gdy troje dzieci porwała woda, 40 turystów zerwało się z plaży i ruszyło do wody, by ramię w ramię z ratownikami szukać dziewczynki i dwóch chłopców. - To był impuls. Zacząłem biec, inni dołączali. Wierzyłem, że wyciągniemy ich żywych - mówił Wirtualnej Polsce Piotr spod Łodzi. - Oni naprawdę bardzo dużo ryzykowali - dodaje szef ratowników z Darłówka Sylwester Kowalski.