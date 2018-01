Sopot: operator koparki potrącił kolegę. Był pijany i nie miał uprawnień

Kierowca koparki wjeżdżając do wykopu przewrócił robotnika i przeciągnął go kilka metrów po ziemi. Ranny mężczyzna jest w ciężkim stanie. Pijany kierowca usłyszał zarzuty.

Prokurator postawił mężczyźnie dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu poprzez kierowanie koparką pod wpływem alkoholu, nie dostosowanie stylu jazdy związanej z podniesieniem łyżki koparki i spowodowaniem wypadku, w którym pokrzywdzony doznał ciężkich obrażeń. Za to przestępstwo grozi kara od 2 do 12 lat więzienia.

Mężczyzna usłyszał też zarzut kierowania koparką w czasie obowiązywania wyroku zakazującego prowadzenia pojazdów. Grozi za to do 5 lat więzienia.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, podejrzany przyznał się winy i złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.

Do wypadku doszło w poniedziałek na budowie w Sopocie. Pijany operator koparki wjeżdżając do wykopu potrącił robotnika i przeciągnął go kilka metrów po ziemi. Jak podało Radio Gdańsk, ranny mężczyzna jest nieprzytomny i walczy o życie na oddziale intensywnej terapii.