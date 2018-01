Niemiecka policja aresztowała trzy osoby. Przemycali migrantów z Polski

Według niemieckiej policji, zatrzymane osoby należą do grupy, która w ostatnich miesiącach nielegalnie przewiozła do Niemiec co najmniej 160 migrantów. Wśród podejrzanych jest Polak.



Według niemieckiej policji, grupa przemytników działała od sierpnia (Fotolia)

Rzecznik niemieckiej policji Christian Meinhold powiedział agencji Associated Press, że dwie osoby zatrzymano w Berlinie, a trzeciego podejrzanego w Bad Muskau przy granicy z Polską. W ramach policyjnej akcji przeszukano też siedem nieruchomości w czterech landach.

Jak podaje Deutsche Welle, zatrzymane osoby pochodzą z Polski, Turcji i Bułgarii.

Według śledczych, podejrzani należą do grupy, która w ciężarówkach przemycała migrantów z Polski i Czech do Niemiec. Z ustaleń niemieckiej policji wynika, że przemytnicy zaczęli działać w sierpniu, a od nielegalnych imigrantów mieli pobierać nawet 8 tys. euro. Dochodzenie w tej sprawie rozpoczęto jesienią.

Jak zauważa Associated Press w ubiegłym roku do Niemiec dotarło około 186 tys. osób ubiegających się o azyl. Niemieckie gminy nie chcą przyjmować nowych uchodźców, mimo że w porównaniu z 2015 i 2016 r. jest ich znacznie mniej.

