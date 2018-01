Rodzina z Syrii ukryła się w ciężarówce z częściami do klimatyzatorów. Chcieli wjechać do Polski

Siedmioosobowa rodzina została znaleziona w ciężarówce w miejscowości Lipowica w województwie podkarpackim. Uchodźców odkryli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Kierowca wyjaśnił im, że słyszał z wnętrza pojazdu głosy. Imigranci próbowali przedostać się do Europy, zapłacili przemytnikom 8 tys. euro.

Za podróż z Turcji zapłacili przemytnikom 8 tys. euro

Tam policjanci zdjęli plomby i otworzyli drzwi naczepy. Znajdowało się tam siedem osób, w tym dwie osoby dorosłe i pięcioro dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Jest to rodzina pochodzenia syryjskiego. Nie posiadali przy sobie dokumentów tożsamości. Próbowali przedostać się do Europy, gdzie mieli dołączyć do swojej rodziny.