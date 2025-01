Chcą ściąć pomoc Ukraińcom w Polsce. Jest specprojekt

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, w ubiegłym tygodniu stwierdził, że świadczenia takie jak 800 plus powinny przysługiwać Ukraińcom tylko wtedy, gdy mieszkają i płacą podatki w Polsce. W odpowiedzi na tę propozycję, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że PiS złożyło projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, ograniczający program 800 plus do rodzin ukraińskich pracujących i płacących podatki w Polsce.

- Jeżeli chcemy przeciąć tę absurdalną dyskusję pomiędzy panami Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim, jeżeli chcemy realnie poprawić sytuację w Polsce, to przyjmijmy tę ustawę - apelował poseł. - Polski nie stać na to, żeby utrzymywać dwa narody. Szukajmy efektywnych sposobów, żeby wspierać Ukrainę, ale nie akceptujmy takiej sytuacji, w której naród Polski ponosi koszty utrzymania dwóch narodów - dodał.

Z kolei poseł Bartłomiej Pejo ocenił, że Polska przeznaczyła największe środki publiczne na pomoc Ukraińcom, natomiast "czas przejść do realnego życia i zaznaczyć, że nie stać nas na to i że nie możemy sobie pozwolić na te absurdy, które obecnie nas obowiązują".

- Nie stać nas na to, aby bez przyczyny, naszym zdaniem, przekazywać 800 plus i inne programy socjalne dla osób, które często są bardziej zamożne od Polaków, dla których tych programów socjalnych nie ma - podkreślił Pejo. - Przecież my wszyscy wiemy jakimi samochodami, jakimi środkami komunikacji poruszają się Ukraińcy i to również tym obywatelom Ukrainy przekazywane są programy socjalne i przekazywane jest również 800 plus - dodał.