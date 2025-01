Wszyscy się mylili? Nowa definicja otyłości

Otyłość od lat definiowana jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako nadmierne gromadzenie tłuszczu , które szkodzi zdrowiu. Tradycyjnie, otyłość oceniana jest za pomocą wskaźnika masy ciała (BMI), który mimo swojej popularności, nie zawsze skutecznie odzwierciedla ilości tłuszczu w organizmie.

Prof. Francesco Rubino oraz jego zespół z King’s College London przedstawili w czasopiśmie "The Lancet Diabetes & Endocrinology" propozycję nowego podejścia, która uwzględnia zarówno symptomy kliniczne, jak i przedkliniczne otyłości.

Nowa definicja wprowadza rozróżnienie między przypadkami otyłości klinicznej i przedklinicznej. Otyłość kliniczna obejmuje objawy wpływające na zdrowie, takie jak trudności z oddychaniem czy problemy z sercem. Z kolei otyłość przedkliniczna może zwiększać ryzyko pojawienia się tych objawów. To podejście można porównać do koncepcji stanu przedcukrzycowego, gdzie podwyższony poziom cukru we krwi nie oznacza jeszcze cukrzycy typu 2.