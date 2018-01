Niemieckie miasto nie chce więcej uchodźców. "Bez szans na skuteczną integrację"

Władze Freiberga w Saksonii chcą na dwa lata wstrzymać przyjmowanie uchodźców na swoim terenie. Twierdzą, że nie są w stanie migrantom zapewnić warunków właściwej edukacji, a tym samym przeprowadzić skutecznej asymilacji w niemieckim społeczeństwie.

"Uniknąć wykluczenia"

Do tej pory do ośrodków dla azylantów we Freibergu przyjechało ok. 2 tys. uchodźców, co stanowi ok. 5 proc. wszystkich mieszkańców.