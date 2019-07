Sondaż. Polacy wskazali najlepszego kandydata na premiera

Mateusz Morawiecki cieszy się zdecydowanie największą sympatią Polaków i to właśnie obecnego szefa rządu najchętniej widzieliby na stanowisku premiera w nowej kadencji. Niezły wynik zanotował również Władysław Kosiniak-Kamysz.

Największe poparcie Morawiecki ma rzecz jasna w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości - aż 89 proc. zwolenników tej partii chce, aby pozostał premierem. Co ciekawe, zaledwie 1 proc. tej grupy na stanowisku szefa rządu najchętniej widziałoby szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Prof. Marciniak twierdzi, że to świadectwo braku wiary wyborców w "zdolności zarządcze Grzegorza Schetyny". - To stanowisko tej części wyborców, która nie ma na kogo głosować, wyraz dezaprobaty dla klasy politycznej i jej liderów. To także oznaka bezradności, bo nikt nie spełnia oczekiwań - tłumaczy politolog.