Mateusz Morawiecki gratuluje Ewie Kopacz nowej funkcji. Mocne słowa pod adresem Donalda Tuska

Mateusz Morawiecki pogratulował Ewie Kopacz wyboru na stanowisko wiceszefa Parlamentu Europejskiego. Przy okazji premier skrytykował zarówno Fransa Timmermansa, jak i Donalda Tuska. - Atakuje Polskę - ocenił Morawiecki.

- Tyle razy wyraził swój pogląd na temat Polski i Europy Środkowej, ze znamy doskonale jego zacietrzewienie ideologiczne. Wiemy, że jego zrozumienie dla tego, co się dzieje w Polsce, chociażby dla konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości, tego wszystkiego, co robimy, on nazywa to populizmem - tłumaczył Mateusz Morawiecki, podkreślając jednocześnie, że zablokowanie jego kandydatury nie była czymś "osobistym".