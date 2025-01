Śmiertelne potrącenie 14‑latka. Jest wniosek o areszt

- Chcę zwrócić uwagę na to, że samochód był ukryty. Nie jest on mocno uszkodzony. Jednak mamy pewność, że to ten pojazd - przyznał, pytany o to, czy 43-latek wyraził skruchę. - Sprawca nie bardzo wierzy w to, co się stało. Ciężko więc o tym mówić - dodał.