Śmiertelne postrzelenie przez policjanta. Zgłosił się naoczny świadek

Niezabezpieczona broń

Do zdarzenia doszło 14 listopada 2019 r. Tamtego dnia 21-letni Adam Czerniejewski umówił się z dwoma 15-latkami, by wymienić części do e-papierosa. Na miejsce spotkania przyjechała też policja. Z relacji jednego z nastolatków wynika, że policjanci mogli uznać, że dochodzi do handlu narkotykami. 21-latek rzucił w nich butelką z liquidem i zaczął uciekać.