Polak pierwszą tegoroczną ofiarą zabójstwa w Londynie. Został dźgnięty nożem

Najgorszy bilans morderstw w historii

Jak podaje "Evening Standard", to już drugie zabójstwo w Yiewsley w ciągu pięciu dni. W poprzedni czwartek, czyli jeszcze w 2021 roku, śmiertelnie dźgnięty nożem został 16-letni chłopiec Elvis Tacu. Stał się on 30. nastolatkiem zamordowanym w zeszłym roku w Londynie, co jest najgorszym bilansem w historii.