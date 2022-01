Afera z Pegasusem. Prok. Wrzosek reaguje na wywiad Kaczyńskiego i przypomina jego słowa

- Jest to ogromne nadużycie ze strony ministra sprawiedliwości. Oczywiście państwo powinno zajmować się ściganiem przestępstw i pociąganiem sprawców do odpowiedzialności. Natomiast tutaj pomieszanych jest wiele różnych czynników - stwierdziła. - Jeśli chodzi o stosowanie systemu Pegasus, nie może być on wykorzystywany w sposób legalny w toku kontroli operacyjnej, gdyż jest to narzędzie, które łamie zabezpieczenia telefonów, ingeruje w system informatyczny, ma możliwość nanoszenia, usuwania i zmiany danych. Wartość dowodowa materiałów uzyskanych przy użyciu tak potężnego narzędzia musi budzić potężne wątpliwości - oceniła Wrzosek.