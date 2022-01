Kaczyński o użyciu Pegasusa. "Afera z niczego"

Krzysztof Brejza ma w tej sprawie inne zdanie, a na jego potwierdzenie wskazuje analizę wykonaną przez badaczy z kanadyjskiego "Citizen Lab". Ustalili oni, że to właśnie przed wyborami 2019 doszło do najbardziej agresywnych ataków na telefon senatora, który był wówczas szefem sztabu Koalicji Obywatelskiej. Brejza wskazał również, że Pegasus mógł zostać użyty do zmanipulowania pochodzących z jego telefonu wiadomości SMS. Miały one być potem użyte w wymierzonym w polityka materiale tvp.info.